مد فترة التصويت في انتخابات نادي القضاة ساعة

مدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، التصويت لمدة ساعة لكي يتمكن القضاة من التصويت لينتهي في السادسة مساءً.



ويتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.