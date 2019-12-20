مرشح لرئاسة نادي القضاة: عاشت مصر بقضائها العظيم

قال المستشار أحمد الشافعي رئيس نادي قضاة المحلة؛ المرشح على رئاسة نادي قضاة مصر؛ أنه لا يهم من يفوز في الانتخابات، إنما ما يهم هو وحدة القضاة.



واختتم الشافعي كلامه «عاشت مصر بقضائها العظيم».



يذكر أنه يتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.