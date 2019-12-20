السويد تحكم على جاسوس إيراني بالسجن عامين ونصف

حُكم على سويدي عراقي بالسجن لمدة عامين ونصف العام اليوم الجمعة بتهمة التجسس على مجتمع الأهواز في السويد وأماكن أخرى في أوروبا ونقل معلومات إلى السلطات الإيرانية، مما يعرض الأهوازيين لضرر، وفق لوكالة رويترز للأنباء.



وقالت محكمة ستوكهولم في بيان "أنشطة المدعى عليه ومراقبة الأهواز قد تتسبب في ضرر لعدد كبير من الأحوازيين لاضطهاد أقاربهم أو إصاباتهم أو مقتلهم، وكانت هذه العملية الاستخباراتية منتظمة وتستمر لفترة طويلة."



وقالت المحكمة إن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا جمع معلومات شخصية عن أفراد من مجتمع الأهواز تحت ذريعة العمل في منشور إلكتروني.



كما تضمنت أنشطة الرجل تصوير مندوبي المؤتمرات والمتظاهرين في أحداث الأهواز في السويد وحول أوروبا، وتصوير لوحات الأرقام والحصول على تفاصيل تسجيل الدخول عبر الإنترنت لأفراد المجتمع بين عامي 2015 و2019.



ويشار الي أن الأهوازي هم أقلية عربية عرقية يعيش معظمهم في مقاطعة خوزسستان الإيرانية ويواجهون الاضطهاد والتمييز من قبل السلطات هناك، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.



تعود الاضطرابات في خوزستان إلى 100 عام على الأقل عندما تمرد الزعيم المحلي ضد رضا شاه بهلوي.



في عام 2018، أعلنت المقاومة الأهلية في الأهواز، التي تسعى إلى إقامة دولة منفصلة في خوزستان، مسئوليتها عن الهجوم على موكب في العاصمة الإقليمية مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، فيما ألقت إيران القبض على مئات من الأهواز العرب.