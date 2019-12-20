"مستقبل وطن" يوزع بطاطين ومواد غذائية في كفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة كفر الشيخ، فعالية لتوزيع البطاطين والمواد الغذائية على اهالينا بمدينة دسوق ضمن مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي امين الحزب بالمحافظة وذلك في إطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب بجميع المحافظات.



وقال المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم توزيع 250 بطانية و300 كيس مواد غذائية على أهالي بلطيم ضمن مبادرة وسط حالة من البهجة والسرور بين الأهالي، مؤكدا أن الحزب في كفر الشيخ سيقوم بتوزيع 6000 بطانية و20 طن مواد غذائية خلال فصل الشتاء الحالي فى جميع مراكز المحافظة.



ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المجتمعية ومساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لشعب عظيم".