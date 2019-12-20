سلوى عثمان وزوجها ضيفا "كلام ستات" على ON E

تحل الفنانة سلوى عثمان وزوجها أسامة أبوباشا، ضيفين على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، يوم الأحد المقبل.



يستهل البرنامج فقراته يوم الأحد، بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف هبة باشا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة عن ما يرد من أسئلة للبرنامج.



يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبوالحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.