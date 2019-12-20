المدير العام لـ"إيسيسكو" يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى موريتانيا

يبدأ المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، زيارة رسمية إلى موريتانيا خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري.



وذكر بيان للمنظمة اليوم الخميس أن مدير المنظمة سيبحث مع كبار المسئولين الموريتانيين تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين، وسبل تحديد وتنفيذ المشاريع المشتركة في موريتانيا، في إطار الرؤية الجديدة لـ"إيسيسكو" واستراتيجية عملها المستقبلية.



ومن المقرر أن يحضر المدير العام للمنظمة خلال الزيارة حفل توزيع جوائز "شنقيط"، كما سيلقي كلمة في الحفل.



يذكر أن جوائز "شنقيط" أُنشئت بموجب قانون صادر في 20 يناير1999، وتهدف إلى مكافأة الموريتانيين والأجانب الذين ساهموا في تعميق البحث في حقول الدراسات الإسلامية العلمية والأدبية والنهوض بها، وتتكون كل جائزة من شهادة تقديرية وميدالية ومنحة مالية، ويتم منحها كل سنة في الدراسات الإسلامية، والعلوم والتقنيات، وفي الآداب والفنون.