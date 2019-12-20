دينا وإبراهيم الحكمي يحييان حفل رأس السنة في القاهرة

يستعد أحد أكبر الفنادق فى مصر على ضفاف النيل لاستقبال حفل ليلة رأس السنة 2020 تنظمه شركة "جلوبال جالا" العالمية يحييه أشهر نجوم الطرب فى العالم العربي إبراهيم الحكمي وإبراهيم سلطان وأصيل هميم مع الراقصة المصرية دينا، تقدّم الحفل الإعلامية الشهيرة حليمة بولند، يعد هذا الحفل هو الوحيد الذى يضم ثلاثة مطربين خليجيين فى حفلة واحدة ليلة رأس السنة.



يبدأ الحفل فى تمام التاسعة والنصف مساءً ويستمر حتى الخامسة والنصف صباحًا بحضور نخبة من محبى الطرب والفن الخليجى، يحيى الحفل المطرب السعودي إبراهيم الحكمي نجم سوبر ستار والذى بدأ ظهوره بقوة بعد حصوله على لقب سوبر ستار الموسم الثالث عام 2004، أصدر أول ألبوم له عام 2006 ومن أشهر أغنياته تتر مسلسل "جبل الحلال" وأغنية "مهما تبعد".



بالإضافة للمطرب إبراهيم سلطان من السعودية، بدأ مشواره الفني منذ 2015، واشتهر سريعًا لصوته المميز، أصدر ألبومين بعنوان "أصلًا عادي" و"اتني فرصة"، ومن أشهر أغانيه "مسكين غلطان" التي تخطت 40 مليون مشاهدة.



كما تقدم المطربة العراقية "أصيل هميم" فقرة غنائية بالحفل. ولدت أصيل في العراق لعائلة فنية عريقة، دخلت إلى عالم الغناء عام 2007، من أشهر أغانيها لعام 2019 "سر الحياة" التي تجاوزت 181 مليون مشاهدة، اغنية "المفروض اعوفك"، ومقدمة مسلسل" هوى بغداد" و"هلي وناسي".



وتستقبل الراقصة دينا نجمة الرقص الشرقى العام الجديد مع محبيها فى حفل ليلة رأس السنة جلوبال جالا. بدأت دينا في احتراف الرقص وعمرها 15 عامًا، زادت شهرتها في الرقص في التسعينيات، وشاركت في العديد من الافلام والمسلسلات كممثلة وراقصة أشهرها "عش البلبل" و"ريا وسكينة".



ومفاجأة ليلة رأس السنة مع جلوبال جالا هو تقديم الإعلامية الكويتية حليمة بولند للحفل، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقدم فيها حفلًا فى مصر هذا العام.