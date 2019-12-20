تعليم الجيزة تقيم الليلة المحمدية بمدرسة السعيدية العسكرية

نظمت إدارة الشئون التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة حفل الليلة المحمدية الذي أقيم على مسرح المديرية بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين وذلك بحضوراللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة والعقيد محمد عبد الهادي، المستشار العسكري للمحافظة ومدير مديرية الصحة ووالمستشار بدوى علام، رئيس مجلس الأباء والأمناء ووكيل المديرية وقيادات المديرية والإدارات التعليمية.



وبدء الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة مباركة من القران الكريم وتلاها عرض فقرات الحفل بكوكتيل غنائي لأفضل الأغاني الدينية ثم القاء شعر ثم أوبريت ليله في حب رسول الله وانتهى الحفل بتكريم 31 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم.



ياتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم الأنشطة الثقافية والدينية وتكريم المتميزين من أبناء المحافظة.