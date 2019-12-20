غدًا.. عرض "أوني" و"زبرجد" بنادي سينما ذوي القدرات الخاصة

يعرض نادي سينما ذوي القدرات الخاصة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، كل من الفيلم الروائي القصير"اوني" للمخرجة سالي أبوباشا وفيلم الرسوم المتحركة "زبرجد" للمخرجة هدي فرح، وذلك غدًا السبت بمركز طلعت حرب الثقافي في تمام الثانية عشرة ظهرًا.



وفيلم "أوني" من إنتاج المركز القومى للسينما عام 2013، والفيلم حائز على جوائز من مهرجان مسقط السينمائى ومهرجان بغداد الدولي ومهرجان سوس للفيلم القصير بالمغرب ويستعرض عدة جوانب إنسانية لعالم ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويدور فيلم "زبرجد" حول حجرة زبرجد صغير السن ولكنه صلب، يكره الاستسلام للواقع ولكن بإرادته يجعل باقى الأحجار الكريمة تنهض وتغير قناعتها فاكتشفوا نقاط القوة الكامنة بداخلهم.



وعقب عرض الافلام تقام ندوة لمناقشة الأفلام تديرها الناقدة شاهندة محمد علي.



يذكر أن نادي سينما القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب السبت الثالث من كل شهر.