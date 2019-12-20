نقل الأمير فيليب دوق إدنبره إلى المستشفى

أعلن قصر بكنجهام البريطاني، اليوم الجمعة، أنه تم نقل الأمير فيليب دوق إدنبره وزوج الملكة إليزابيث الثانية إلى أحد المستشفيات من أجل المتابعة وتلقي العلاج.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الأمير فيليب، البالغ من العمر 98 عاما، قد توجه من مقاطعة "نورفولك" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في العاصمة لندن من أجل المتابعة والعلاج كإجراء وقائي بناء على نصيحة طبيبه المعالج.