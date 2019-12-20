-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسمار: ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول القوات التركية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:00 م
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
قال المتحدث الرسمي للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي، مضيفًا، نرفض الغزو التركي لليبيا وسنقاومه بكل قوة إذا حدث ذلك، مؤكدًا أن تركيا تحاول الدخول إلى ليبيا عبر موانئ مصراتة.

وشرح المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، باستخدام خريطة كيفية دخول القوات التركية ونقاط توزعها، مردفًا، أن الأتراك نقلوا إرهابيي "داعش" و"النصرة" إلى ليبيا، وقال: "على تركيا أن تدخل مباشرة بجنودها وضباطها في المعركة".

وعن التقدم الميداني، قال المسماري: "قصفنا مصراتة بعد أن كشفنا فيها ً خطيرة.. ورصدنا أهدافا تهدد الأمن في مصراته وحذرنا من خطورتها"، مشيرًا الى أن قوات الجيش الوطني استهدفت أهدافًا للميليشيات في مصراتة بعدد كبير من الغارات.

وتابع: "دمرنا موقعًا لصواريخ الدفاع الجوي ورادارات استطلاع في مصراتة"، محذرًا أي دولة "تحاول منع الجيش من السيطرة على طرابلس"، بحسب تعبيره.

وجاء مؤتمر المسماري، عقب تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباح اليوم مع قناة "إن تي في"، بأن بلاده لا يمكنها البقاء صامتة تجاه ما وصفهم بـ"المرتزقة" المدعومين من روسيا، والذين يساعدون قوات الجيش الوطني في ليبيا، مشددًا على أن المشير خليفة حفتر ليس شرعيًا، وأن هناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه.

وتأتي تصريحات أردوغان أعلاه، في وقت استبعد فيه، مبعوثه الخاص إلى طرابلس، أمر الله إيشلر، قيام بلاده بإرسال قوات إلى ليبيا بموجب الاتفاق العسكري مع حكومة الوفاق الوطني غير المعتمدة الموقع أواخر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن أنقرة يمكنها إرسال خبراء لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب حال طلبت طرابلس ذلك، حسب مصادر صحفية.

كما أنها تأتي بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق غير المعتمدة المعترف بها دوليًا، أنها صدقت على اتفاقية أمنية وعسكرية بين أنقرة وطرابلس مما يفتح المجال لمساعدة عسكرية تركية محتملة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس

منذ حوالي 21 ساعة

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى تعرض إسراء عبدالفتاح لأى وعكة صحية

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

كيفية التخلص من الإحساس الدائم بالجوع

دراسة: سكان المناطق الملوثة أكثرعرضة للانتحار

العلاج بالإبر الصينية يُخفف آلام السرطان

الرئيس نيوز

الجيش الليبى يمهل ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت

تغريم "جوجل" 167 مليون دولار في فرنسا

نائب رئيس جامعة الأزهر يجرى 3 جراحات نادرة بمستشفى أرمنت

"العموم البريطاني" يتبنّى اتفاق جونسون لـ"بريكست"

منوعات

نقل الأمير فيليب دوق إدنبره إلى المستشفى

أحدث صيحات التوب لموضة 2020

بعد 15 عامًا.. طيار يخرج عن صمته ويكشف واقعة الجسم الغريب

7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

كشكول

قافلة طبية من جامعة المنصورة تقدم خدماتها لكفر الجوهري

كفر الشيخ الأزهرية تجرى قرعة علنية لكنترولات الشهادات

جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات

رئيس جامعة طنطا: وضع استراتيجية لتطوير التعليم الطبي

إسلام سياسي

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

26 ديسمبر.. انطلاق فعاليات مهرجان مساحة للفن المستقل

المدير العام لـ"إيسيسكو" يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى موريتانيا

نادي ركن الياسمين يناقش "عدّاء الطائرة الورقية" الاثنين

"المسبار" يصدر كتابًا عن مكافحة الإرهاب في جنوب شرق آسيا

صفحتنا ع الفيس بوك