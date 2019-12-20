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عالم

مؤتمر دول اتفاقية مكافحة الفساد يختتم أعماله بـ"إعلان أبوظبي"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:58 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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اختتم اليوم الجمعة أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد رعاية رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام- أن "إعلان أبوظبي" الصادر عن المؤتمر يعد وثيقة هامة ومرجعا لكافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويجسد التزام الإمارات بدعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.

وأوضح أن "إعلان أبوظبي" تضمن 12 بندا من أبرزها التأكيد على أهمية دور الأجهزة الرقابية والتعاون بينها وبين الأجهزة المسئولة عن مكافحة الفساد كما ركز على أهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عن هذه الأجهزة بما يدعم جهود مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن "إعلان أبوظبي" حث على ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسئولة عن مكافحة الفساد باعتبار أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على تنفيذ الاتفاقية وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة والمحاسبة.

وحث "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل وفقا للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية لتعزيز استقلالية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة بصفتها عاملا حاسما في الاضطلاع بمهامها.

وأكد أهمية استحداث سياسات فعالية لمكافحة الفساد وتنفيذها أو الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالية القائمة في هذا الشأن على أن تشجع تلك السياسات مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.

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