الأنبا مرقس ينفي إقامة قداسًا بالسعودية

نفى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، ومسئول الإعلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن خبر إقامة قداسات في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



وأكد الأنبا مرقس، في بيان له، أنه لم تتم الصلاة نهائيًا في الدمام ولكن الزيارة الرعوية تتم فى مكان آخر بهدف زيارة الجالية المصرية في بلدنا الثانية بالمملكة العربية السعودية.



وطالب الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة بتوخي الحذر في تناول الأخبار والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي.