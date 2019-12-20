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محافظات

محافظ بني سويف يفاجئ مستشفى ببا المركزي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:50 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مستشفى ببا المركزي، حيث تفقد مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، وأنه يتم تقديمها بالشكل المطلوب في أيام العطلات خاصة قسم الطوارئ واستقبال الحالات الطارئة وتواجد الأطباء وأطقم التمريض.

وتجول محافظ بني سويف داخل كافة الأقسام الطبية بالمستشفى للاطمئنان على تواجد الأطباء، والاستفسار من الأهالي والمرضى عن مستوى الخدمة الصحية، موجها بسرعة توفير ستائر لنوافذ بعض العنابر بالأقسام.

واطمأن محافظ بني سويف بنفسه على توافر الغازات خاصة الأوكسجين بالمستشفى بالشكل المطلوب، خاصة بعد ورود شكوى أمس على موقع التواصل الاجتماعي من أسرة إحدى الحالات بالمستشفى طفل عمره عام و7 شهور والذي يعاني من اشتباه في التهاب رئوى.

وأكد مدير المستشفى الدكتور أحمد معاذ أن الخدمة متوافرة ولا يوجد بها أي قصور، موضحا أن الشكوى الواردة في هذا الشأن، جاءت بسبب سوء تفاهم، حيث قرر الطبيب المعالج لحالة الطفل، الذي كانت تقدم له الخدمة الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى دون تحسن حالته الصحية، تحويل الطفل إلى مستشفى تتوافر به عناية أطفال، وهي الخدمة التي لا تتوافر بمستشفى ببا المركزي ولا توجد إلا في 3 مستشفيات.بني سويف التخصصي ومستشفى ناصر العام والمستشفى الجامعي، وذلك ما فهمته أسرة الطفل بشكل خاطئ بأنه لا يتوافر الأوكسجين بالمستشفى.

وطالب محافظ بني سويف بمراعاة إيصال المعلومة للمواطنين بشكل واضح، وحسن المعاملة لهم،حيث أن مهنة الطب في المقام الأول يغلب عليها الجانب الإنساني، مناشدا المواطنين بضرورة الصبر وأن يحاولوا استيضاح الأمور بشكل صحيح حرصا على سلامة ذويهم من المرضى

وناقش محافظ بني سويف الموقف الحالي للمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات الطبية، موجها بإعداد تقرير بها لسرعة توفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بجانب الاستفسار عن الموقف الحالي واحتياجات المبنى للتطوير للدفع بالجهود في هذا الشأن.

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