البرلمان البريطانى يوافق على مشروع قانون البريكست

وافق مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة على مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن نواب البرلمان صوتوا بأغلبية 358 صوتًا لصالح مشروع القانون مقابل 234 صوتًا ضده، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.