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عالم

الحكومة السودانية تعلن التوصل لاتفاق مع ممثلي مسار الوسط

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن ياسر العطا، إنه تم الاتفاق التام مع ممثلي مسار الوسط على كافة القضايا المطروحة، في المفاوضات الجارية في جوبا، وسيتم التوقيع على الاتفاق خلال اليومين القادمين.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن وفد الحكومة برئاسة الفريق الركن ياسر العطا، عقد اليوم الجمعة جلسة مفاوضات مع ممثلي مسار الوسط برئاسة رئيس المجلس التشريعي في الجبهة الثورية التوم هجو، في إطار المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا.

وأوضح العطا، في تصريح صحفي، أن الجلسة سادها حوار وطني شفاف وبناء، مؤكدًا أن التفاوض يسير بصورة طيبة، وفقًا لما هو مخطط له للوصول إلى اتفاق يُنهي الحرب، ويحقق السلام والاستقرار.

من جانبه، قال التوم هجو إن "مسار الوسط" يتمسك بنهج الجبهة "الثورية الثورية"، القائم على مبدأ: كيف يُحكم السودان، وليس من يحكم السودان؟، مشيرا إلى أن كافة القضايا التي تناولتها الجلسة تمس حياة المواطنين.

وأوضح أن توجه المسار توجه قومي ليس فيه مجال لاقتسام السلطة أو المحاصصة، وأن السلام أصبح مسألة وقت.

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