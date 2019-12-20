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مصر

الصحة: زيارة 3 دول للوقوف على متطلبات مبادرة "مليون إفريقي"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن وفدًا من وزارة الصحة والسكان سيتفقد 3 دول إفريقية جديدة تشمل "السودان وأوغندا وكينيا"، قبل نهاية العام، للوقوف على احتياجات ومتطلبات كل دولة على حدة واختيار الأماكن المقرر إجراء الفحص بها، تمهيدًا لتطبيق مبادرة الرئيس بها.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن مبادرة الرئيس لعلاج "مليون إفريقى" تهدف لنقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية إلى الدول الإفريقية.

وأضاف أن الفريق المصرى بعيادات "تحيا مصر إفريقيا" بالدول الإفريقية، يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، أخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات، ويقوم الفريق بتدريب الكوادر الطبية بالدول الإفريقية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشفة إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـ "pcr".

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