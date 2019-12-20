أبرزها الوقود والسلع تامة الصنع.. الصادرات المصرية تواصل الارتفاع

سجل عام 2019، العديد من النجاحات للاقتصاد المصري على مدار الأشهر الماضية، من بينها ما شهدته حركة الصادرات المصرية من نشاط ملحوظ في مختلف الأسواق العالمية، والتي قفزت بنحو مليار دولار خلال عام فقط، وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية.



وفي هذا الصدد تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من مختلف السلع سجلت ارتفاعًا كبيرًا، في مقدمتها الوقود، إذ ارتفع من 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 لـ5.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة 23.9%.



كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع إلى 10 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 9.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام، بنسبة 44.2%، كما ارتفعت صادرات السلع نصف المصنعة من 5.139 مليار دولار لـ5.199 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.



وحققت الصادرات من الكهرباء ارتفاعًا هي الأخرى إلى 49.3 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 13.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وصادرات القطن من 82.5 مليون دولار لـ139.1 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات المواد الخام من مليوني دولار لـ1.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها.