-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها الوقود والسلع تامة الصنع.. الصادرات المصرية تواصل الارتفاع

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
سجل عام 2019، العديد من النجاحات للاقتصاد المصري على مدار الأشهر الماضية، من بينها ما شهدته حركة الصادرات المصرية من نشاط ملحوظ في مختلف الأسواق العالمية، والتي قفزت بنحو مليار دولار خلال عام فقط، وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية.

وفي هذا الصدد تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من مختلف السلع سجلت ارتفاعًا كبيرًا، في مقدمتها الوقود، إذ ارتفع من 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 لـ5.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة 23.9%.

كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع إلى 10 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 9.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام، بنسبة 44.2%، كما ارتفعت صادرات السلع نصف المصنعة من 5.139 مليار دولار لـ5.199 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وحققت الصادرات من الكهرباء ارتفاعًا هي الأخرى إلى 49.3 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 13.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وصادرات القطن من 82.5 مليون دولار لـ139.1 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات المواد الخام من مليوني دولار لـ1.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج - أردوغان

منذ حوالي 22 ساعة

الجندي: "الحديث ده لو صحيح كان زمان الفنانين متجوزين"

منذ حوالي 9 ساعات

الشبورة تغلق طريقي الإسكندرية والعلمين

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أجبرا رضيعهما على أكل الخضروات والفواكه.. والنتيجة "كارثة"

دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

الرئيس نيوز

البنك الأوروبى يختار مصر أكبر دولة عمليات للعام الثالث على التوالى

"العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة كورية فى صناعة السيارات والإلكترونيات

وزراء رى مصر والسودان وأثيوبيا يستكملون غدا مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

3 تحت الصفر فى هذه المنطقة .. الأرصاد تعلن عن طقس السبت بمصر

منوعات

بعد 15 عاما.. طيار يخرج عن صمته ويكشف واقعة "الجسم الغريب"

7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الشهير هارفي وينشتاين

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

كشكول

مفاجأة.. فصل طالب دار علوم باطل قانوناً ومحامي يقاضي العميد

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

وسائل إعلام صينية تشيد بمسابقة الترجمة لـ"كونفشيوس عين شمس"

أول تعليق لجامعة طنطا على تلوث مياه المُدن الجامعية (فيديو)

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

بـ100 ألف جنيه.. إطلاق جائزة فؤاد حداد الشعرية

ثقافة القاهرة تناقش كتاب "جزاء الإحسان" لمحمد حسن أبودنيا

بعد رفض الكيماوي.. الثقافة: سنعرض ملف رفعت سلام على "الوزراء"

صفية القباني: لا بد من إنشاء صندوق يكفل التشكيليين

صفحتنا ع الفيس بوك