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عالم

الليرة التركية تصل لأدنى مستوى لها منذ أغسطس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي، أن الليرة وصلت لأدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس الماضي، مع الانهيار السريع في سعر صرفها خلال الشهر الجاري.

وتابع أن الانهيار السريع يأتي على الرغم من قرار السلطات بالحد من عمليات مبادلة البنوك مع الأجانب.

وانخفضت الليرة 0.3% لتصل قيمة الدولار إلى 5.94 ليرة مساء أمس، لتصل قيمة خسائر الأسبوع الجاري إلى 2.2%.

وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في بيان إن المقايضات والخيارات والعمليات الآجلة وغيرها من عمليات الاشتقاق مع الأفراد والمؤسسات في الخارج ستقتصر على 10% من أسهم البنوك.

وقال BDDK إن الحد ينطبق على معاملات جانب البيع بالليرة والتي تنضج في غضون سبعة أيام أو أقل.

وأثارت الانخفاضات في الليرة في الأيام الأخيرة القلق بشأن عمليات بيع مطولة في العملة، والتي قللت أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة بسبب التوترات السياسية مع الولايات المتحدة وبعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، مما قلل من عائدات السندات المحلية.

وتحاول السلطات التركية تجنب احتمال حدوث خسائر مفاجئة لليرة، والتي من شأنها أن تهدد أهداف طموحة للنمو الاقتصادي والتضخم، دفعت أزمة العملة في العام الماضي الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.22 مقابل الدولار، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوى في عقد ونصف.

وفقدت الليرة أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2019، وانخفضت بنسبة 28% مقابل العملة الأمريكية في العام الماضي.

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