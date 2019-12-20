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عالم

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ينفي استخدم العنف ضد المتظاهرين

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:57 م
حسان دياب
حسان دياب
هبه محمد
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نفى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، طلبه فتح الطريق بالقوة.

جاء ذلك بعد أن اندلعت اشتباكات، بين المتظاهرين وقوات الجيش اللبناني بمنطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأقدم عدد من المتظاهرين​ على الاعتداء على عناصر ​الجيش اللبناني​ بالحجارة، بعد قيامهم بفتح الطريق.

وكان المتظاهرون أقدموا على قطع الطريق في العديد من المناطق احتجاجًا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، كونه كان وزيرا سابقا.

وعلق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، على تسمية الحكومة الجديدة بأنها حكومة ​حزب الله، كما وصف التسمية بالـ"الأمر السخيف"، مؤكدًا أن هذه الحكومة ستكون وجه لبنان، ولن تكون حكومة فئة سياسية معينة، مشيرًا إلى محاولته ليكون أعضاء الحكومة اختصاصيين.

وشدد دياب، فى حوار لـ"دويتشه فيله" الألمانية، على أن هدفه أن تتألف الحكومة بين شهر و6 أسابيع، وأوضح أن لبنان بحاجة إلى أمور عديدة، لا سيما تنمية قطاعات متعددة كا​لقطاع الزراعي والصناعي، بجانب الحاجة أيضًا للنظر بشكل تفصيلي على الطبقة الفقيرة في لبنان، لافتًا إلى أن إحصاءات خط ​الفقر​ زادت إلى أكثر من 40% في لبنان.

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