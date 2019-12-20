مصر تستورد سلعا معمرة بـ4.4 مليار دولار في 9 أشهر

تحظى السلع الاستهلاكية المعمرة من شاشات تلفاز وثلاجات وأثاث، بأهمية لدى كل أسرة، والتي تبلغ فاتورة واردات مصر منها ملايين الدولارات شهريًا، ومؤخرًا سجلت واردات السلع المعمرة ارتفاعًا إلي 4.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 4.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 133.8 مليون دولار خلال عام.



ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات المصريين من شاشات التلفزيون بلغت 527.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 463.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفعت واردات الأثاث من 82.7 مليون دولار لـ 110.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.



وسجلت واردات الثلاجات والمبردات، تراجعًا إلي 113.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 122.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، كما انخفضت واردات الغسالات من 50.8 مليون دولا لـ 26 مليون دولار، وتراجعت واردات السيارات إلي 1.7 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.