تدريب 39 فتاة على الصناعات الحرفية في مطروح

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر إلى أعضاء القافلة الخدمية الشاملة لجامعة الإسكندرية على جهودها وأعمالها الخدمية؛ لتقديم عدد من الخدمات لأهالي واحة سيوة في عدة مجالات، منها الطبية والبيطرية والمساعدات الإنسانية لغير القادرين، وتدريب 39 فتاة على الصناعات الحرفية.



وأوضح اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، أن القافلة تمت على مدار 3 أيام في الفترة من 16 - 20 ديسمبر الجاري، وقامت القافلة بالعديد من الخدمات لأهالي الواحة، حيث تم إجراء عدد 11 عملية جراحية مختلفة تخصص الرمد، وتم إجراء 3 عمليات ولادة قيصرية وتوزيع عدد 300 نظارة طبية.



وأضاف أنه تم عمل تحاليل طبية لـ49 حالة وتوزيع 1756 من الأدوية الطبية المختلفة، كما تم توقيع الكشف الطبي لتخصصات الباطنة لـ316 والأطفال لـ452 حالة والرمد 55 حالة والنساء والتوليد لـ210 حالة والجلدية 251 حالة والأمراض النفسية والعصبية لـ51 حالة، وذلك بمستشفى سيوة المركزي.



وتابع: نجحت القافلة الخدمية بمشاركة بنكي الطعام والكساء في توزيع 500 بطانية و500 كرتونة مواد غذائية و1000 من الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تدريب 39 من الفتيات بمركز الصناعات الحرفية بسيوة على الخياطة والتفصيل وتسليم المركز 2 ماكينة خياطة للمساهمة في تنمية مهارات الفتيات العاملات بمركز الصناعات الحرفية.