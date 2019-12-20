قوى عاملة البرلمان تنتهي من أزمة التسويات للموظفين.. الثلاثاء

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستصر على تعديل المادة 33 الخاصة بالتسويات بقانون الخدمة المدنية، والعمل على وضع صيغة مناسبة يستطيع الموظفون من خلالها إتمام عملية التسويات التي هى حق لهم، دون وجود أي نوع من التقيد أو التعقيدات التي تضعها مؤسسة العمل.



وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الجنة ستعقد اجتماعا لها يوم الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة المادة وحسمها، لاستكمال مناقشة باقي التعديلات المقدمة على القانون والتي تنحصر في تعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للإجازات.