-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك أوف: صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات 15 مليار دولار في أسبوع

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، إن صناديق الأسهم العالمية استقطبت 14.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية وإزالة الانتخابات البريطانية، التي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية واضحة، للضبابية التي تغلف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وجذبت صناديق الأسهم البريطانية 1.1 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي أدى فيه الانتصار القوي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى آمال بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد
الأوروبي مع إبرام اتفاق في العام المقبل.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 250 البريطاني لأسهم الشركات المتوسطة إلى مستويات قياسية
مرتفعة الجمعة الماضية.

ويقول مستثمرون إن حجم انتصار جونسون ربما يكون كافيا لإعادة جذب استثمارات بمليارات الجنيهات الاسترلينية والتي تجنبت الأسهم البريطانية لسنوات.

وقال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين تخارجوا بما قيمته 29.8 مليار دولار منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى سبتمبر 2019.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

الشبورة تغلق طريقي الإسكندرية والعلمين

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أجبرا رضيعهما على أكل الخضروات والفواكه.. والنتيجة "كارثة"

دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

الرئيس نيوز

"العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة كورية فى صناعة السيارات والإلكترونيات

وزراء رى مصر والسودان وأثيوبيا يستكملون غدا مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

3 تحت الصفر فى هذه المنطقة .. الأرصاد تعلن عن طقس السبت بمصر

الرئيس السابق للجنة حصر أموال الإخوان يدلى بصوته فى انتخابات القضاة

منوعات

بعد 15 عاما.. طيار يخرج عن صمته ويكشف واقعة "الجسم الغريب"

7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الشهير هارفي وينشتاين

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

وسائل إعلام صينية تشيد بمسابقة الترجمة لـ"كونفشيوس عين شمس"

أول تعليق لجامعة طنطا على تلوث مياه المُدن الجامعية (فيديو)

ولي أمر تستغيث بـ"السيسي":"بنتي حالتها خطيرة ولا أعرف وسيلة لإنقاذها"

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

بـ100 ألف جنيه.. إطلاق جائزة فؤاد حداد الشعرية

ثقافة القاهرة تناقش كتاب "جزاء الإحسان" لمحمد حسن أبودنيا

بعد رفض الكيماوي.. الثقافة: سنعرض ملف رفعت سلام على "الوزراء"

صفية القباني: لا بد من إنشاء صندوق يكفل التشكيليين

صفحتنا ع الفيس بوك