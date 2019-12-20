الشريف: سعيد بمشاركة القضاة في انتخابات التجديد الكلي

وصل منذ قليل المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إلى مقر دار القضاء العالى للإدلاء بصوته فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة.



وقال المستشار محمود الشريف، عضو اللجنة العليا بانتخابات نادي القضاة، أنه سعيد بمشاركة القضاة، في انتخابات التجديد الكلي، ولانه الجمع الذي يحدث كل ٣ سنوات الأمر الذي يسعى إليه الأعضاء.



وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن القضاة يسعون لانتخاب مجلس جديد يسعى لتقدم الأفضل للقضاة مصر، من خدمات.



ومن المقرر غلق باب التصويت في تمام الخامسة مساءا مع وجود احتمال بمد التصويت لمدة ساعة بسبب الإقبال الكثيف وشهد بهو دار القضاء العالي حضور أعداد غفيرة من القضاة لاختيار مرشحيهم من بين 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، وكانت لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، قد قررت وقف التصويت لمدة ساعة ونصف لأداء فريضة صلاة الجمعة وتم استئناف التصويت المقرر استمراره حتى انتهائه وبدء عملية الفرز وإعلان النتيجة.