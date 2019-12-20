حسان دياب: الحكومة الجديدة ستعبر عن الوجه الحقيقي للبنان

قال حسان دياب، رئيس وزراء لبنان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إنه بحاجة إلى معالجة أمور عديدة، لا سيما تنمية قطاعات متعددة كالقطاع الزراعي والصناعي، لكي نفعل هذه القطاعات، مضيفًا: "وأيضًا نحن بحاجة للنظر إلى الطبقة الفقيرة في لبنان".



وأضاف حسان دياب، خلال لقائه بفضائية "DW" الألمانية، أن اللبنانيين موجوعون منذ سنوات وعقود لأنهم سلبوا أبسط حقوقهم من العمل والعيش ببساطة والتعليم المجاني، معقبًا: "من السخف أن نقول إنها ستكون حكومة حزب بل ستعبر عن وجه لبنان الحقيقي".



وأشار إلى أن خط الفقر زاد إلى 40% في الدولة اللبنانية بحسب الإحصاءات، بالإضافة إلى تفعيل الاقتصاد المعرفي لكي نزيد من الناتج المحلي، معتبرًا أن التركيز على قطاع التعليم والتعليم العالي هما بمثابة طوق نجاة لأزمة لبنان.