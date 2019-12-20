إعلام السويس تدرب طلابها في الإذاعة والتليفزيون بالإسماعيلية

نظمت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس الجولة التدريبية الثانية لطلاب المستوى الأول إلى الإذاعة والتليفزيون بالإسماعيلية تحت رعايه الدكتور سيد الشرقاوى رئيس الجامعة، الدكتورة وسام نصر عميد الكلية.



تناول التدريب أساليب وتقنيات التصوير والإضاءة الحديثة والمستجدات في عالم الميديا، وقال جمال مسعود رئيس إذاعة القناة والقائم على التدريب الإذاعي تم اللجوء إلى الحاسب الآلى المتطور فى تخزين المعلومات ومعالجتها وأضاف أحمد النمر كبير المخرجين بقناه القنال اثناء التدريب على تشغيل الأستوديو والمونتاج والتصوير والإخراج التليفزيونى تم اصبح البث انقى فى مجال الصوت والصورة بفضل التقنيات الحديثة بالتليفزيون وتناول خالد جوده نائب رئيس القناة أهمية البث عبر الأقمار الصناعية واستخدام الكمبيوتر في البث الرقمى والمونتاح الرقمي.



وأكد الدكتور ناجى الشهاوى أستاذ الاعلام أن الهدف من الزيارة والتدريب تقديم الخبرة الفنية والدعم الفنى للطلاب وتأهيل الطلاب لممارسة الإعلام والاتصال لتحقيق أعلى درجات التميز للطلاب بما يمكنهم من مواكبة ومواجهة مايستجد فى المؤسسات الاعلاميه وبناء كوادر اعلاميه قادره على المنافسه فى سوق العمل واكسابهم المهارات والفنون الحديثه فى مجال الإذاعة والتليفزيون ومساعدة الطلاب فى الحصول على فرص عمل فور تخرجهم.