الموسوي يحمل القوات الأمنية مسئولية حماية المتظاهرين

صرح عقيل جاسم الموسوي، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسئولية حماية المتظاهرين، وساحات التظاهر في بغداد، وعدد من المحافظات،

ووضع حد لجرائم الاغتيالات والخطف بحق المتظاهرين والناشطين والإعلاميين وملاحقة الجناة.



وطالب "الموسوي"، خلال اجتماع جمع وفدا من مفوضية حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان النيابية بوزير الداخلية ياسين الياسري قائلًا: "على الأجهزة الأمنية أن تتحمل مسئولياتها في حماية المتظاهرين وساحات التظاهر، ووضع حد لجرائم الاغتيالات والخطف المتكررة بحق المتظاهرين، والناشطين والإعلاميين، وملاحقة الجناة الذين نفذوا تلك الجرائم وتقديمهم إلى القضاء".



ودعا إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث والجرائم التي رافقت المظاهرات، منذ بدايتها والأحداث في منطقتي السنك والوثبة، وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام بأسرع وقت ممكن.