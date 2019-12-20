تسويق الأسماك: اليوم بعض الفروع المتطورة تفتح أبوابها للجمهور

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم الجمعة تقوم بعض فروع الشركة، البالغة نحو 23 فرعا منتشرا في محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة الفروع المتطورة- بفتح أبوابها للجمهور لتوفير جميع أنواع الاسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وأشارت الشركة إلى أن فروع الشركة المتطورة لديها الماكينات الحديثة لتجهيز وجبات الأسماك للمستهلكين حسب الرغبة والطلب في مقابل رمزي يتراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد.



وأضافت الشركة أن الفروع المتطورة، وتصل نحو 9 فروع، لديها ماكينات لصرف السلع التموينية وفارق الخبز لتكون خدمة إضافية للمواطنين بجانب طرح الأسماك.