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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص انهار عليهم سقف مسجد تحت الإنشاء بالبحيرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:38 م
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
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لقى نجار مصرعه وأصيب اثنان آخران بسبب انهيار سقف مضيفة مسجد أثناء الإنشاء بعزبة رستم التابعة لمركز الرحمانية في البحيرة، اليوم الجمعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بانهيار سقف مضيفة مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بمركز شرطة الرحمانية والقيادات بالوحدة المحلية، وسيارات الإسعاف وأسفر الحادث عن مصرع " فؤاد.ع.ا " 48 سنة، نجار مسلح وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الرحمانية المركزي، وأصيب إثنان آخران كسور وجروح وتم نقلهم لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن المفقودين تحت أنقاض المسجد.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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