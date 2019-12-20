3.4 مليار دولار صادرات مصر لإفريقيا خلال 9 أشهر

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية لدول إفريقيا سجلت ارتفاعًا إلى 3.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى كينيا وصلت إلى 259.068 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2019.



وجاءت الصادرات المصرية لإثيوبيا بقيمة 101.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، تليها جنوب إفريقيا بقيمة 67.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.