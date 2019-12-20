فيديو وسيم السيسى: المرأة أساس تقدم أى حضارة
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:37 م
ياسمين عباسطباعة
أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن المرأة هي أساس تقدم أي حضارة، مبديًا إعجابه بتصريح الرئيس السيسي بأنه نصير المرأة، وتأكيده على أنه لن يوقع على قانون يضر المرأة.
وأضاف وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المرأة في الحضارة المصرية القديمة كانت تشارك الرجل في كل شيء، حتى إنه كانت هناك كاهنة امرأة، وموسيقية، وملكة.
وأوضح أنهم كانوا يصفون المرأة الفرعونية بأنها صانعة الرجال، مؤكدا أن الرجل في حاجة إلى المرأة منذ نشأته، حيث أثبت العلماء أن الحيوان المنوي في مرحلة من مراحل نموه يحتاج إلى خلايا أنثوية ليكتمل تكوينه. شاهد
وأضاف وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المرأة في الحضارة المصرية القديمة كانت تشارك الرجل في كل شيء، حتى إنه كانت هناك كاهنة امرأة، وموسيقية، وملكة.
وأوضح أنهم كانوا يصفون المرأة الفرعونية بأنها صانعة الرجال، مؤكدا أن الرجل في حاجة إلى المرأة منذ نشأته، حيث أثبت العلماء أن الحيوان المنوي في مرحلة من مراحل نموه يحتاج إلى خلايا أنثوية ليكتمل تكوينه. شاهد