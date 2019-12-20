غدًا.. أسقف وسط القاهرة يترأس التسبحة الكيهكية بحارة السقايين

يترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق، "سهرة كيهك"، غدًا السبت 21 ديسمبر، بكنيسة الملاك غبريال بحارة السقايين.



ومن المقرر أن تختتم التسبحة "الكيهكية" بالقداس الإلهي، يوم الأحد 22 من الشهر ذاته، وسط حضور عدد غفير من الكهنة، والمكرسات والشعب القبطي.



وعلى مدار الـ30 يومًا من شهر كيهك، يترأس الأنبا رافائيل، عدد كبير من التسابيح الكيهكية ما بين منطقة كلوت بيك والوكالة وباب اللوق وبولاق وحارة السقايين والإسكندرية.