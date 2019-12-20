المواد الغذائية: اليوم هو الأخير في صرف السلع البديلة للخبز

أكدت فاطمة عبدالمقصود عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن اليوم هو آخر مهلة لصرف السلع البديلة للخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، ليختار المواطن ما يناسبه من السلع الحرة في مقابل توفير الخبز بواقع قيمة 10 قروش على كل رغيف بدلا من 5 قروش.



وأضافت، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المواطن له الحق في صرف السلع البديلة للخبز، والتي تشمل سلع السمن النباتي واللحوم والدواجن والأسماك، حسب قيمة فارق الخبز، حسبما يتم توفيره في منافذ البقالين أو مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة التابعة للشركات تجارة الجملة في المحافظات.



وتابعت أن صرف مقررات تموين ديسمبر الجاري مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.