افتتاح محلج الفيوم الجديد.. أبرز إنجازات القابضة للغزل في 2019

ترصد الدستور في السطور التالية أهم الأحداث والمشروعات التي أنجزتها الشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2019.



وعلى صعيد شركات الغزل والنسيج فقد تم البدء في تطوير قطاع الغزل والنسيج وتم رصد تكلفة تبلغ 21 مليار جنيه لتطوير القطاع مع افتتاح محلج قطن الفيوم بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه.



كما التعاقد على جلب ماكينات جديدة لتطوير مصانع الغزل والنسيج ودراسة إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم على أرض مدينة المحلة بخلاف اعتماد 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العمالة في قطاع الغزل والنسيج.



وحمل عام 2019، العديد من الأحداث لدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كونه تضمن خطة تطوير شاملة تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال وتتابعها القيادة السياسية في مصر.



ويشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.