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اقتصاد

تطوير الدلتا والنصر للسيارات.. أبرز أحداث القابضة المعدنية في 2019

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:33 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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ترصد "الدستور" في السطور التالية أهم الأحداث والمشروعات التي أنجزتها بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2019.

وفيما يتعلق بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، فلقد تم تطوير خط إنتاج البيلت بشركة الدلتا للصلب، بالإضافة إلى تغييرات في رؤساء بعض الشركات التابعة، مثل الحديد والصلب المصرية ومصر للألومنيوم والنصر للمطروقات والنصر للمواسير الصلب والنحاس المصرية والكوك وشيني والنصر للتعدين.

كما شهد عام 2019 مفاوضات جدية مع شركات صينية وماليزية قادتها وزارة قطاع الأعمال العام لتشغيل شركة النصر للسيارات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل إنتاج سيارة تعمل بالكهرباء مع شريك صيني وأخرى تعمل بالوقود مع شريك ماليزي.

وحمل عام 2019 العديد من الأحداث لدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كونه تضمن خطة تطوير شاملة تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال وتتابعها القيادة السياسية في مصر.

ويشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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