تسوية أزمة النصر وإعمار أبرز أحداث القابضة للتشييد في 2019

ترصد "الدستور" في السطور التالية أهم الأحداث والمشروعات التي أنجزتها الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2019.



وفيما يتعلق بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، شهد عام 2019 تغيير قبول استقالة المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتعيين المهندس هشام أبو العطا رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير في منصب رئيس القابضة كما تم تسوية موقف شركة النصر للاسكان والتعمير مع شركة إعمار الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال الاماراتي محمد العبار بعد سنوات من المفاوضات بشأن أزمة التسوية.



وفيما يتعلق بموقف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات القابضة للتشييد فقد تم الإعلان رسميًا عن إسناد إدارة الشركة لتحالف تطوير عقاري حيث من المقرر أن يستحوذ مطور أو تحالف عقاري على نسبة 11% من الحصة الجديدة التي سيتم طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.



وحمل عام 2019 العديد من الأحداث لدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كونه تضمن خطة تطوير شاملة تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال وتتابعها القيادة السياسية في مصر.



ويشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.