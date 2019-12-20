برلماني عراقي يدعو إلى تكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة

دعا عضو مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية برهم صالح لاستثمار الوقت، وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، استجابة لدعوات المرجعية.



وقال محمد الخالدي - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" - "إن الوقت ليس في خدمة أي طرف والوضع خطير جدا، ولا يحتمل أي مغامرات، قد تنعكس سلبا على الوضع العام"، مضيفًا أن الشعب العراقي قال كلمته برفض المتحزبين، والبحث عن شخصية يكون ولاؤها للعراق فقط وليس للأحزاب.



وحث "الخالدي" الرئيس صالح لاستثمار الوقت وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، استجابة لدعوات المرجعية باختيار مرشح غير جدلي، وإجراء انتخابات مبكرة، وترك الخيار للشعب على اعتبار أنه مصدر السلطات.