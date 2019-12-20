تعرف على أبرز أحداث القابضة للنقل خلال 2019

ترصد "الدستور" في السطور التالية أهم الأحداث والمشروعات التي أنجزتها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2019.



وفيما يتعلق بالشركة القابضة للنقل البحري والبري تولى اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس هيئة الإمداد والتموين السابق بالقوات المسلحة، منصب رئيس الشركة القابضة للنقل، خلفا للواء محمد يوسف.



كما بدأت القابضة للنقل في وضع تصور شامل لإعادة هيكلة الشركات، والعمل على دراسة خاصة بدمج شركات نقل البضائع والنقل البري والتجارة الخارجية.



كما أن القابضة للنقل تسعى لعمل دراسة عن مواقع المناطق اللوجستية في أفريقيا، كما نفذنت القابضة 56% من نقل الحاويات لأفريقيا بمباردة "جسور".



وحمل عام 2019 العديد من الأحداث لدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كونه تضمن خطة تطوير شاملة تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال، وتتابعها القيادة السياسية في مصر.



ويشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.