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اقتصاد

غدا.. ملتقى توظيفي يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:30 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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ينطلق غدًا السبت، أكبر ملتقى للتوظيف بمركز شباب الجزيرة بالزمالك، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وبحضور الوزيرين، ويضم الملتقى نحو 60 شركة محلية وعالمية عاملة في كل القطاعات الاقتصادية، توفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل في جميع أنحاء الجمهورية.

كما يحضر الملتقى 10 آلاف باحث عن عمل، قاموا بالتسجيل على موقع "فرصنا" لحضور الملتقى، ما يجعله واحدًا من أكبر ملتقيات التوظيف في تاريخ مصر.

يأتي هذا الملتقى، بالتعاون مع المنصات الرقمية المتخصصة "فرصنا" و"وظف"، حيث يستهدف الملتقى إتاحة الفرصة للشباب، للتواصل مع الشركات العالمية والمحلية، بهدف تضافر كل الجهود من القطاعين العام والخاص، حيث يوجد رغبة لدى الحكومة في التواصل مع الشباب بمختلف الطرق، سواء التقليدية أو الرقمية.

ونجحت الحكومة، في خفض معدلات البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 13% نهاية العام الماضي، وذلك في إطار توجيهات رئاسية مستمرة بضرورة خلق فرص عمل للشباب.

وقال المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن خفض معدلات البطالة والفائدة والتضخم من أكبر النجاحات التي تحققت خلال العام الجاري، بفضل توجيهات الرئيس السيسي إلى الوزارات المختلفة، بالتعاون المشترك والتكاتف لخلق حياة أفضل للمصريين.

وأكد جاد، أن جميع القرارات الاقتصادية الأخيرة تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي خاضتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، مشيرا إلى أن عام 2020 بدأ جني ثمار هذا الإصلاح بشكل ملموس للمصريين.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توفير نحو 25 ألف فرصة تدريب للشباب خلال عام 2020، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب من تشغيل المشروعات التكنولوجية وعلى رأسها افتتاح مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المنطقتين التكنولوجيتين بالسادات وبني سويف خلال العام الجديد.

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