أسقف مغاغة يلتقى شعب الإيبارشية

يترأس الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، اللقاء الأسبوعى بشعب إيبارشية المنيا، مساء اليوم الجمعة، بمطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس.



ويشارك بالحضور مجمع كهنة الإيبارشية، بالإضافة لعدد غفير من شعب المنطقة.



ويتضمن اللقاء فقرة كورال تعرض باقة من التراتيل الروحية، بالإضافة إلى العظة التى يلقيها الأنبا أغاثون فى ختام اللقاء.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، 26 نوفمبر الماضى، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.