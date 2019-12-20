الجيش الليبي يشن 25 غارة على مواقع للميليشيات في مصراته وطرابلس وزليتن

أفادت مصادر فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي شن نحو 25 غارة على مواقع للميليشيات في مصراته وطرابلس وزليتن.



وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد محجوب، اليوم الجمعة، إن الجيش ينفذ ضربات مؤثرة على محاور جنوب العاصمة طرابلس، مضيفا أن الجيش لن يترك ليبيا للأتراك؛ مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري إلى المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وآخر سياسي لتنظيم الإخوان.



وأكد "محجوب" أن الجيش الليبي يستهدف مواقع المدفعية التابعة لميليشيات طرابلس في محيط المدينة، وأن هناك عمليات استطلاع جوية، يقوم بها الجيش الوطني الليبي باتجاه مدينة الزاوية.