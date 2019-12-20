-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. بدء الاجتماع الفني الثالث لوزراء مياه "سد النهضة" بالخرطوم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:44 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، غدًا السبت، الاجتماع الثالث لوزراء الري فى مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.

ويستهدف الاجتماع استكمال المناقشات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء وذلك طبقًا لمخرجات ونتائج اجتماع وزراء الخارجية والري الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في التاسع من ديسمبر الجاري والذي خصص لتقييم الاجتماعيين الفنيين السابقين حول سد النهضة، وتم التوصل إلى اتفاق الوزراء المجتمعين على استكمال المباحثات.

وتستمر المباحثات الفنية على مدى يومين حول القواعد الهيدروليكية والهندسية لآليات التشغيل التي تضمن عدم الإضرار، تمهيدًا لعرض ومراجعة نتائج الاجتماع الخرطوم والاجتماع الفني الرابع والأخير المزمع عقده بأديس أبابا بداية الشهر القادم خلال اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن 13 يناير القادم، والمخصص لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية الأربعة.

كما سيتم وضع قواعد اتفاق ثلاثي مرضي للدول الثلاث قبل 15 يناير المقبل، حسب البيان السابق والمشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكية ومشاركة البنك الدولى للمرة الآولى.

وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، مع الإصرار الإثيوبى على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، بينما تنتظر مصر رد إثيوبيا على المقترح.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

بدء إغلاق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة لاستكمال أعمال التطوير

منذ حوالي 16 ساعة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج - أردوغان

منذ حوالي 3 ساعات

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

التحقيق مع ضابط كويتي لاتهامه بالاعتداء على مصري في مسكنه

القوى العاملة تنفى بيع شركة مصر للغزل : معدات قديمة تعمل منذ 1958

حقيقة استيراد منتجات غذائية تحوى أقراصا دوائية مسرطنة

نوبل تحتفي بمرور 10 سنوات على فوز "زويل" بالجائزة

منوعات

7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الشهير هارفي وينشتاين

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

كشكول

ولي أمر تستغيث بـ"السيسي":"بنتي حالتها خطيرة ولا أعرف وسيلة لإنقاذها"

ننشر استعدادات جامعة المنيا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"الجيزة" تعتمد جدول امتحانات الإعدادية

بالأسماء.. انطلاق الدورة التأهيلية الثالثة لمُعلمي التربية الدينية غداً

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

تكريم "نوار" ومعرض تشكيلي وفنون شعبية في ختام "الأقصر للتصوير"

قصة الحاج حنفي وعفريت الليل أبو بسبع رجلين في "حرافيش القاهرة"

الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

إقبال ضعيف وعزوف من الشباب.. أبرز ملامح انتخابات نقابة التشكيليين

صفحتنا ع الفيس بوك