غدًا.. بدء الاجتماع الفني الثالث لوزراء مياه "سد النهضة" بالخرطوم

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، غدًا السبت، الاجتماع الثالث لوزراء الري فى مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.



ويستهدف الاجتماع استكمال المناقشات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء وذلك طبقًا لمخرجات ونتائج اجتماع وزراء الخارجية والري الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في التاسع من ديسمبر الجاري والذي خصص لتقييم الاجتماعيين الفنيين السابقين حول سد النهضة، وتم التوصل إلى اتفاق الوزراء المجتمعين على استكمال المباحثات.



وتستمر المباحثات الفنية على مدى يومين حول القواعد الهيدروليكية والهندسية لآليات التشغيل التي تضمن عدم الإضرار، تمهيدًا لعرض ومراجعة نتائج الاجتماع الخرطوم والاجتماع الفني الرابع والأخير المزمع عقده بأديس أبابا بداية الشهر القادم خلال اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن 13 يناير القادم، والمخصص لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية الأربعة.



كما سيتم وضع قواعد اتفاق ثلاثي مرضي للدول الثلاث قبل 15 يناير المقبل، حسب البيان السابق والمشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكية ومشاركة البنك الدولى للمرة الآولى.



وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، مع الإصرار الإثيوبى على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، بينما تنتظر مصر رد إثيوبيا على المقترح.