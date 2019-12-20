لجنة الانتخابات تخصص أجهزة حاسب آلي لإرشاد القضاة عن لجانهم

تشهد دار القضاء العالي بوسط القاهرة، توافد عدد كبير من القضاة للمشاركة في انتخابات التجديد الكلي للقضاة.



ويتواجد ببهو دار القضاء مجموعة من الموظفين يعملون على أجهزة حاسب آلي، يقومون من خلالها بإرشاد القضاة إلى مقر لجانهم لتسهيل عملية التصويت.



يذكر أنه يتنافس في انتخابات نادي القضاة ٧٣ مرشحًا، بينهم ٤ يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، ويتنافس ٤ آخرين على مقعد المتقاعدين، و١٩ على مقاعد النيابة، و٢٣ على رؤساء المحاكم الابتدائية، و٢٣ على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.