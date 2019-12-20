شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتى تهريب بضائع أجنبية الصنع- سجائر، بلغت إجمالي القيمة والتعويض حوالي 800 ألف جنيه.



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة حوالي 20 ألف جنيه.



في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء تم ضبط قضية.



في مجال مكافحة تهريب القطع والعملات الأثرية تم ضبط قضية.



في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين.



في مجال الأمن العام تم ضبط 30 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين.



في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 224 حكما قضائيا متنوعا.



في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.