حقوق الإنسان العراقية: مقتل 485 مواطنًا في المظاهرات منذ أكتوبر

أعلن مسئول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر، وحتى الآن بلغ 485 قتيلا، وأكثر من 27 ألف مصاب.



وقال علي البياتي، عضو مجلس المفوضية، إن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلا، وأكثر من 27 ألف مصاب و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلين ما زالوا رهن التحقيق.



وأضاف: أن "عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان".



وذكر أن "سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لا يمكن أن يفهم إلا أنها معاقبة للمتظاهرين لأنهم تسببوا في إسقاطها".



ويشهد العراق مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في بغداد و9 محافظات جنوبية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع؛ للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.