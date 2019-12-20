7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات، من تساقط الشعر فى فصل الشتاء، ويرجع ذلك للعديد من العادات اليومية الخاطئة.



وذكر موقع "boldsky"، أنه يمكنك التخلص من تساقط الشعر فى الشتاء بـ7 عادات صحية لحماية شعرك من السقوط:



- عدم ربط شعرك بإحكام شديد وعدم عمل بعض التسريحات، مثل ذيول المهر الضيقة أو الضفائر.



- تمشيط شعرك مع مشط له أسنان أوسع وإزالة التشابك بلطف.



- اتباع نظام غذائي صحي، ووضع الفواكة والفيتامينات والمعادن كجزء أساسي من قائمة الطعام اليومية.



- تساعد علاجات الزيوت الساخنة "حمام الزيت الساخن"، وقناع الأفوكادو في علاج تساقط الشعر في فصل الشتاء.



- استفد من زيت اللوز أو زيت جوز الهند لعلاج الزيت الساخن وضعه على فروة الرأس والشعر.



- تأكد من اتباع هذا الروتين مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.



- حاولي الابتعاد عن غسل الشعر بالشامبو كثيرًا خلال فصل الشتاء.