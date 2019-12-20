-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:33 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بمن تحتوي وجباتهم الغذائية على المزيد من الأطعمة في صورتها الطبيعية.

وغالبا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية الخالية من أي قيمة غذائية، ومنذ فترة طويلة يرتبط استهلاك الكثير من هذه الأطعمة بزيادة خطر مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة وبعض أنواع السرطان.

وتقدم الدراسة الحالية أدلة جديدة تربط هذه الأطعمة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض ويرتبط عادة بالوزن الزائد.

وبين الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة، وتناولوا الكميات الأكبر من المأكولات المصنعة، أصيب 166 من كل 100 ألف بالسكري مقارنة مع 116 من كل 100 ألف تناولوا أقل كميات من هذه النوعية من الأطعمة.

وقال الباحثان الرئيسيان في الدراسة، برنار سرو، وماتيلد توفييه، من جامعة باريس 13 في فرنسا: "ننصح الناس بالحد من استهلاك الأطعمة المصنعة وتناول الأطعمة غير المصنعة أو الأغذية المعالجة بصورة بسيطة، بالإضافة طبعا إلى اتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح والسكر والدهون والسعرات الحرارية، والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الأمثل واتباع نمط حياة صحي".

وذكر سرو وتوفييه، عبر البريد الإلكتروني، أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري يجب أن يحدوا من تناولهم الحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.

كما نصحا، أيضا، بتناول الكثير من اللبن والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات، للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الشبورة تغلق طريقي الإسكندرية والعلمين

منذ حوالي 13 ساعة

بدء إغلاق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة لاستكمال أعمال التطوير

منذ حوالي 16 ساعة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: طقس السبت مائل للدفء.. والصغرى 10 بالقاهرة

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

التحقيق مع ضابط كويتي لاتهامه بالاعتداء على مصري في مسكنه

القوى العاملة تنفى بيع شركة مصر للغزل : معدات قديمة تعمل منذ 1958

حقيقة استيراد منتجات غذائية تحوى أقراصا دوائية مسرطنة

نوبل تحتفي بمرور 10 سنوات على فوز "زويل" بالجائزة

منوعات

7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الشهير هارفي وينشتاين

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

كشكول

أول تعليق لجامعة طنطا على تلوث مياه المُدن الجامعية (فيديو)

ولي أمر تستغيث بـ"السيسي":"بنتي حالتها خطيرة ولا أعرف وسيلة لإنقاذها"

ننشر استعدادات جامعة المنيا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"الجيزة" تعتمد جدول امتحانات الإعدادية

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

تكريم "نوار" ومعرض تشكيلي وفنون شعبية في ختام "الأقصر للتصوير"

قصة الحاج حنفي وعفريت الليل أبو بسبع رجلين في "حرافيش القاهرة"

الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

إقبال ضعيف وعزوف من الشباب.. أبرز ملامح انتخابات نقابة التشكيليين

صفحتنا ع الفيس بوك