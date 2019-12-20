الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الشهير هارفي وينشتاين

كشفت عارضة الأزياء السابقة كاجا سوكولا، لأول مرة، تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل مخرج شهير يدعى هارفي وينشتاين.



وقالت كاجا إن وينشتاين قد اعتدى عليها جنسيا في عام 2002، وكان عمرها حينها 16 عاما، ولم تتجرأ حينها للحديث عن الأمر.



وعقب مرور 17 عاما على هذا الحادث قررت كاجا أن تخرج عن صمتها وتوجه دعوى قضائية كواحدة من ضحاياه اللواتي رفعن دعوى جماعية، وطالبها وينشتاين تسوية الأمر مقابل أن يدفع لهن 25 مليون دولار ولكنهن رفضن عرضه على أن يكون المبلغ الذي سيدفعه لا يقل 45 مليون دولار.



وتقول كاجا ساكالا (33 عاما) إنها التقت وينشتاين بعد فترة قصيرة من انتقالها من بولندا إلى الولايات المتحدة كمراهقة تحلم أن تصبح نجمة، والتقيا في حفلة عرض أزياء وتحدثا وأخبرته عن تطلعاتها.



وأخبرها المخرج الأمريكي بأنه يستطيع تحقيق أحلامها، واتفقا على مقابلة لتناول الغداء بإحدى مطاعم نيويورك، وقبل الموعد اعتذر وأخبرها بأنه من الممكن إجراء المقابلة في المنزل، وبعد ذهابها بمفردها اعتدى عليها ومنعها من مغادرة المنزل لفترة ثم هددها بعدم الحديث عن الأمر.



وكانت حملة #MeToo قد شجعت الكثير من الفتيات والسيدات حول العالم للإفصاح عما تعرضن له من حوادث تحرش أو اغتصاب ومواجهة المتهمين بل ومحاكمتهم أيضا.