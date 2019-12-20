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فن

تامر عاشور ومصطفى حجاج ومسار إجبارى بحفل الجامعة البريطانية (صور)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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شارك كل من النجم تامر عاشور ومصطفى حجاج ومسار اجبارى وديسكو مصر وعازف الكمان مرسليو في إحياء حفل غنائي لطلاب الجامعة البريطانية بمدينة الشروق ضمن الــ welcome party للطلاب الجدد.

أحيا أولى فقرات الحفل ديسكو مصر ثم مرسليو ثم فقرة النجم تامر عاشور الذي أشعل أجواء البرودة والأمطار بالعديد من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى أغنية جديدة له من ألبومه الجديد ثم فقرة مصطفى حجاج الذى اشعلو حماس الحضور.

واختتم الحفل فريق مسار اجبارى الذي نال استحسان الطلاب طوال فقرته، وشارك في إحياء الحفل الـ دجى مو الذي قدم عددا من التراكات الشرقية والغربية التي أشعلت الرقصات المتتالية.

وتميز الحفل بالرقي من حيث الحضور الطلابي الكبير من مختلف الكليات والمراحل، بالإضافة إلى التنظيم على غرار سهرات اللايف العالمية للمنظم مصطفى أبودشيش mostiic وصوت مدحت عبدالسلام والمسرح تامر فوزى الاضاء حسين العسيلى.

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